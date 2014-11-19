Требуется разработка сайта на Drupal ТЗ в приложении. ОПЛАТА ПО ФАКТУ утверждения клиентом проекта.
Создать сайт под ключ
Нужно переделать старый сайт, создав новый, и перенеся туда все данные.
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