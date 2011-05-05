Требуется программист

Здравствуйте, я Антон Парфенов, Арт-Директор Студии Антона Парфенова http://artparfenov.ru В связи с большим количеством заказов, нужны "свободные рабочие руки". Кто нам нужен? Нам нужны, люди, которые любят свою работу, общаются на ты, считают свою работу за хобби. Покажите свои ...