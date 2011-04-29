Требуется верстальщик шаблонов для Amiro.cms

С целью расширения услуг для долгосрочного сотрудничества требуется web-верстальщик шаблонов Amiro.cms.

Требования:

1. к верстке: блочно, семантично, валидно, кроссбраузерно.

2. к личным качествам: ответственность, оперативность, порядочность, положительные отзывы, наличие опыта.

3. Оплата: первый проект: 50% предоплата, вторая половина от оговоренной суммы – после переноса проекта на сервер заказчика. Остальные проекты буду оплачены по факту окончания работы.

4. Прошу присылать примеры работ и градацию цен, а так же сроки (все можно указать на примере своих работ)