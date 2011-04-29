Специалисты по созданию сайтов под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Набираем фрилансеров с опытом создания и продвижения сайтов.

Работа удаленная, оплата по результату.

Просьба указывать:

ЦМС с какими работаете-магазины, визитки, порталы...

Цену исполнения "под ключ" по каждому пункту, макет и ТЗ будем предоставлять.

Сроки по каждому из пунктов.

Желательна возможность принять оплату по безналу.

Оплата - на счет, телебанк ВТБ 24(если вы в России), вебмоней

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОГО СКАЙП И ОТСУТСТВИЕ СТРАХА ЧЕРЕЗ НЕГО РАЗГОВАРИВАТЬ

Задавайте вопросы, буду дополнять.

13 лет назад
world-company
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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