Верстальщик, программист, контент-менеджер.

В одном лице:) Нужен для постоянного сотрудничестыва человек, которому можно доверить наполнять и развивать сайты. Не вставлять тексты через админку, а делать вручную новые страницы, разделы, использовать яваскрипт, офоромлять это через css и т.д. Т.е. с этим может справиться человек, который сам может сделать сайт.

Можно на постоянную работу, можно на разовую. Пишите как сотрудничать вам интреснее и сколько стоит ваш час.день.месяц работы. Всем заранее спасибо.