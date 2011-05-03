Специалист по созданию сайтов на WordPress

Здравствуйте, я Антон Парфенов, Арт-Директор Студии Антона Парфенова http://artparfenov.ru В связи с большим количеством заказов, нужны "свободные рабочие руки". Кто нам нужен? Нам нужны, люди, которые любят свою работу, общаются на ты, считают свою работу за хобби. Покажите свои ...
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Веб компания в Нью Йорке приглашает к сотрудничеству специалиста по созданию вебсайтов на Word Press.
Разработка индивидуальных тем (графика будет предоставлена), умение настраивать модули под индивидуальные требования заказчика. Оплата по проектно, форма оплаты по согласованию. Примеры работ только на Word Press. Указывайте ваш желаемый зароботок (можно в личку)
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