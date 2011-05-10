Программист для работы над проектом

Требуется фриланс программист для сотрудничества над 1-2 сайтами проектов компании: www.m-guide.ru, www.expomir.ru. Сайты в стадии доработки. На ближайшем этапе запуска - работа во взаимодействии с основным разработчиком и большая загрузка. В дальнейшем - обращаемся к Вам при необходимости доделок и изменений на сайте.

Требования к квалификации: опыт в разработке ПО: 3 года+; PHP‚ JAVASCRIPT‚ AJAX; MySQL; желателен опыт работы с Google Map API и Yandex карты API.

Плюсом будет знание: FLASH, приложений для PDA/Pocket PC, интерес по жизни к самостоятельным путешествиям и туризму.

Первыми заданиями будeт: подключение платежной системы, переверстка ряда страниц и форм.

Соискатель из Москвы, собеседование в офисе компании-заказчика.