Ищем команду или компанию

В одном лице:) Нужен для постоянного сотрудничестыва человек, которому можно доверить наполнять и развивать сайты. Не вставлять тексты через админку, а делать вручную новые страницы, разделы, использовать яваскрипт, офоромлять это через css и т.д. Т.е. ...
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В данный момент находимся в поиске команды разработчиков либо компании, которой сможем передавать на разработку сайты различных уровней сложности. От визиток до магазинов. От вас - портфолио и часовая ставка на разработку.
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