Требуется сделать дизайн развлекательного сайта

Нужно сделать дизайн(+верстка) развлекательного сайта! (Нужен сайт наподобие fishki.net).

То есть я покупаю готовый движок( типа dle или может вы что-то еще посоветуете). Вы делаете для него дизайн, и полностью устанавливаете все это на мой хостинг.

Желательно чтобы вы сразу сказали стоимость, за которую готовы выполнить все это, а также сроки! Спасибо.

Жду предложений.