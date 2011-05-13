Drupal программист

$1000
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для постоянных разовых попроектных работ средней сложности на стандартных модулях Drupal, настройки и написании новых модулей, темизации, оптимизации проектов. Опыт работы с Drupal от 2 лет, хорошие знания языков программирования и используемых баз данных.

ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, компании, студии и команды не интересуют!

От Вас:

1. ИФ, дата рождения

2. Контакты: город физического нахождения, контактный телефон , ICQ, Skype, email

3. Портфолио: небольшой список работ (отражающий ваш уровень профессионализма) и какую часть вы лично выполняли

4. Сертификаты, дипломы, награды: если есть

5. Если зарегистрированны в Drupal-сообществах, указать аккаунты.

Выбранный специалист может сразу же приступить к работе по текущему проекту после обсуждения деталей (т.е. оставляя заявку учтите свободность вашего времени для работы сразу после положительного ответа в объеме не менее 3-8 часов в сутки)

Drupal
13 лет назад
Intelea
Андрей 
49 летНовая Зеландия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Drupal темизатор / программист

    $1000

    В веб-студию требуется темизатор/программист Drupal на постоянную удалённую работу. Работа сдельная от 100$ за проект, в зависимости от сложности конкретного проекта. Работа с D6,7 Пишите на почту: info@@pd-s.ru Телефон: +7 905 530-30-50 ICQ: 404-680-394 Skype: designproject1 Http: www.pd-s.ru

    Drupal
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по 1С-Битрикс

    $1000

    Для постоянных разовых попроектных работ средней сложности на стандартных компонентах и модулях 1С-Битрикс, настройки и написании новых компонентов/модулей. ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, компании, студии и команды не интересуют! От Вас: 1. ИФ, дата рождения 2. Контакты: город физического ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по UMI CMS

    Удаленная оперативная помощь по UMI CMS Попроектная оплата. Только для Москвы или тех, кто сможет приехать для подписаний договоров и сдачи результата на каждый проект. Сайт www.mirseifov.ru/

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик-настройщик Drupal

    $300

    Ищу молодого и достаточно свободного человека, который умеет делать с Drupal две вещи: 1. Сверстать шаблон на основе дизайн-макета. Например, взять за основу тему Framework и допилить. Либо с нуля, по желанию. Верстка должна быть такой, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем на работу bitrix-программиста

    $1000

    Приглашаем к сотрудничеству bitrix-разработчика. Необходимые навыки: - опыт работы с bitrix - опты разработки/правки модулей (функциоанала) bitrix Мы предлагаем постоянную работу в однлом проекте. Изначальная задача - доработака сайта (seeline.travel) согласно ТЗ, далее поддержка и расширение функционала. Работа ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощник в работе с Joomla

    Ищется помощник в настройке и работе с Joomla. Оплата по мере работы\советов. Обсудим ваш час работы, исходя из этого буду платить Пиши сразу сколько ваш час работы стоит и контактный номер аськи\скайпа Очень желательно иметь ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вакансия контент-менеджер Joomla (WP)

    Требуется под проект, тематика здоровый образ жизни, контент-менеджер. Кому интересна тематика сама по себе, будет отдано предпочтение. На первом этапе необходимо "перенести" из worda под joomla порядка 50 листов (очистить и заново отформатировать либо Ваш вариант переноса), ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад