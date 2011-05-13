Drupal программист

В веб-студию требуется темизатор/программист Drupal на постоянную удалённую работу. Работа сдельная от 100$ за проект, в зависимости от сложности конкретного проекта. Работа с D6,7 Пишите на почту: info@@pd-s.ru Телефон: +7 905 530-30-50 ICQ: 404-680-394 Skype: designproject1 Http: www.pd-s.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянных разовых попроектных работ средней сложности на стандартных модулях Drupal, настройки и написании новых модулей, темизации, оптимизации проектов. Опыт работы с Drupal от 2 лет, хорошие знания языков программирования и используемых баз данных.
ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, компании, студии и команды не интересуют!
От Вас:
1. ИФ, дата рождения
2. Контакты: город физического нахождения, контактный телефон , ICQ, Skype, email
3. Портфолио: небольшой список работ (отражающий ваш уровень профессионализма) и какую часть вы лично выполняли
4. Сертификаты, дипломы, награды: если есть
5. Если зарегистрированны в Drupal-сообществах, указать аккаунты.
Выбранный специалист может сразу же приступить к работе по текущему проекту после обсуждения деталей (т.е. оставляя заявку учтите свободность вашего времени для работы сразу после положительного ответа в объеме не менее 3-8 часов в сутки)
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