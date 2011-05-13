Специалист по 1С-Битрикс

Для постоянных разовых попроектных работ средней сложности на стандартных компонентах и модулях 1С-Битрикс, настройки и написании новых компонентов/модулей.

ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, компании, студии и команды не интересуют!

От Вас:

1. ИФ, дата рождения

2. Контакты: город физического нахождения, контактный телефон , ICQ, Skype, email

3. Портфолио: небольшой список работ (отражающий ваш уровень профессионализма) и какую часть вы лично выполняли

4. Сертификаты, дипломы, награды: если есть

Выбранный специалист может сразу же приступить к работе по текущему проекту после обсуждения деталей (т.е. оставляя заявку учтите свободность вашего времени для работы сразу после положительного ответа в объеме не менее 3-8 часов в сутки)