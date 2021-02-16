ModX проектные задачи

Здравствуйте, напишите у кого богатый опыт в данной cms. Готов обсудить ряд задач. Предпочитаю телеграмм для переговоров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Ребята, нужно выполнять ряд задач по нескольким проектам.
Задачи разной сложности, готов обсудить кто действительно разбирается в данной CMS.
Оставляйте пожалуйста свои контакты. Чаще всего бываю в телеграмм.
Описание задач:
1) Разобраться в шаблоне вывода информационных блоков.
2) Разобраться в каталоге вывода товаров
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