ModX проектные задачи

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок2128 просмотров
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Всем привет! Ребята, нужно выполнять ряд задач по нескольким проектам.

Задачи разной сложности, готов обсудить кто действительно разбирается в данной CMS.

Оставляйте пожалуйста свои контакты. Чаще всего бываю в телеграмм.

Описание задач:

1) Разобраться в шаблоне вывода информационных блоков.

2) Разобраться в каталоге вывода товаров

MODX
3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад