Собрать лендинг на WP

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки241 просмотр
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ссылка на визуалку макета https://cloud.mail.ru/public/Wood/ZhvR1Vai1

макет в слоях: https://cloud.mail.ru/public/UsB1/wpiDiBYCr

собрать нужно оперативно

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3 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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