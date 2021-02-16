Собрать лендинг на WP

Требуется создать админку с нуля. Внутри должен выводится список пользователей. Внутри каждого пользователя несколько вкладок настроек и много другое. Требуется только бекэнд, закрытая админка. На чем написана будет админка не имеет значения. Подробное тз потенциальному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ссылка на визуалку макета https://cloud.mail.ru/public/Wood/ZhvR1Vai1
макет в слоях: https://cloud.mail.ru/public/UsB1/wpiDiBYCr
собрать нужно оперативно
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