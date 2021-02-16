Адаптив для сайта на opencart 1.5

После настройки на сайт контекстной рекламы, гугл отклонил объявления несколько раз по причине вредоносного ПО. По итогу обращения в поддержку выяснилось, что всему виной внешние ссылки с сайта на сторонние ресурсы. Нужно эти ссылки найти и ...