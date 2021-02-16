Адаптив для сайта на opencart 1.5

Добрый день! Сайт на Битрикс - Аспро Мах. ТЗ и документацию от банка скину в личку
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Здравствуйте. Есть такой сайт https://ugears-russia.ru
Нужно сделать адаптивными все страницы. CMS opencart 1.5. На данный момент, адаптив только у корзины.
Ознакомтесь с задачей, и жду ваших предложений.
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