Нужно сделать на Wordpress доску объявлений

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок575 просмотров
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Нужно сделать на Wordpress доску объявлений как на этом сайте https://armaturka.ru/sell

так чтобы была возможность подавать платные и бесплатные объявления

с функционалом как в примере

WordPress
3 года назад
Frilans28
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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