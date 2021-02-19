Многосайтовость на CMS 1С Битрикс

Есть сайт на wordpress armeyka.ua Есть гугл таблица с лотами товара ( лот со ссылкой на фото). Ежедневно лоты добавляются(приход) и убираются ( продажа) ( приложение 1) гугл таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tg-zCWMCmpynNjDbDgZlKN3-mssdKFS3C8cFMzOwZTQ/edit#gid=1733393800 Необходимо написать скрипт автоматической выгрузки (ежедневная ...
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CMS 1С Битрикс
Необходимо реализовать многосайтовость на разных доменах на хостинге https://masterhost.ru/
Сейчас на хостинге работает сайт на лицензии 1С Битрикс Старт. Необходимо развернуть на тестовом домене еще один сайт через символьные ссылки на ядро 1С Битрикс из первого сайта.
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Нужно сделать работу в срок до 19.02.2021
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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
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