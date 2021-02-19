Многосайтовость на CMS 1С Битрикс

$14
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1482 просмотра
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CMS 1С Битрикс

Необходимо реализовать многосайтовость на разных доменах на хостинге https://masterhost.ru/

Сейчас на хостинге работает сайт на лицензии 1С Битрикс Старт. Необходимо развернуть на тестовом домене еще один сайт через символьные ссылки на ядро 1С Битрикс из первого сайта.

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Нужно сделать работу в срок до 19.02.2021

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.

3 года назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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