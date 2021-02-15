После настройки на сайт контекстной рекламы, гугл отклонил объявления несколько раз по причине вредоносного ПО. По итогу обращения в поддержку выяснилось, что всему виной внешние ссылки с сайта на сторонние ресурсы. Нужно эти ссылки найти и ...
Скрипт синхронизации GOGLE таблици и товаров на wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на wordpress armeyka.ua
Есть гугл таблица с лотами товара ( лот со ссылкой на фото). Ежедневно лоты добавляются(приход) и убираются ( продажа) ( приложение 1) гугл таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tg-zCWMCmpynNjDbDgZlKN3-mssdKFS3C8cFMzOwZTQ/edit#gid=1733393800
Необходимо написать скрипт автоматической выгрузки (ежедневная смнхронизация) номеров лотов ( кнопок со ссылкой) по разновидностям товаров на сайт. ( пример - приложение -2) сорт-1 размер 38)
https://armeyka.ua/shop/bertsy-bw2005-2007-na-novoj-zamenennoj/
Для реализации проекта у нас есть ;
1)Уникальный артикул и размер товара( ищем на сайте товар по артикулу , в артикуле находим нужный размер и в описание вариации добавляем актуальные лоты ). Лоты которых уже нет в гугл таблице должны быть удалены.
2) На сайте установлены плагины
[table]WP All Import Pro и WP All Export Pro[/table]
Частичная реализация не интересует. Нужна реализация проекта под ключ с возможностью добавления вариаций и видов товаров с подробной инструкцией работы
[table]WP All Import Pro[/table]
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