Найти и удалить внешние ссылки (движок Wordpress)

После настройки на сайт контекстной рекламы, гугл отклонил объявления несколько раз по причине вредоносного ПО. По итогу обращения в поддержку выяснилось, что всему виной внешние ссылки с сайта на сторонние ресурсы.

Нужно эти ссылки найти и удалить. (Wordpress)