CMS 1С Битрикс Необходимо реализовать многосайтовость на разных доменах на хостинге https://masterhost.ru/ Сейчас на хостинге работает сайт на лицензии 1С Битрикс Старт. Необходимо развернуть на тестовом домене еще один сайт через символьные ссылки на ядро 1С Битрикс ...
Программист для заливки контента на сайт строго на NetCat.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин, с системой администрирования:
Продажа дизельных электростанций, строительного оборудования.
Для заполнения можно воспользоваться сайтом донором www.tss.ru
или файлом www.tss.ru/bitrix/catalog...
Сайт должен адаптироваться под устройства (компьютер, смартфон, планшет)
Хостинг: TimeWeb
Лицензия: NetCat E-commerce
Можно по готовым шаблонам NetCat
Без разработки дизайна.
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