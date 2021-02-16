Создать админ-панель с нуля

Требуется создать админку с нуля. Внутри должен выводится список пользователей. Внутри каждого пользователя несколько вкладок настроек и много другое. Требуется только бекэнд, закрытая админка.

На чем написана будет админка не имеет значения.

Подробное тз потенциальному исполнителю.