1C-Bitrix доработки по проектам

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок2113 просмотров
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Здравствуйте, напишите у кого богатый опыт в данной cms. Готов обсудить ряд задач. 

Предпочитаю телеграмм для переговоров. 

3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
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