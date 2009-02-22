Натянуть дизайн

Необходимо создать шаблон, или доработать существующий. Оплата только yandex.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуть верстку на cms, срочно.
Если сделайте 1заказ на ура, будет их много.
Все при личной переписке.
Знание shop-cms, smarty.
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Отвечаю только в аське.
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