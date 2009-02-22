Натянуть дизайн

Есть сайт на DLE 7.5 kinocamera.ru установил на него шаблон loadmovie.ru Необходимо настроить (или рассказать как) алфавит, чтоб работал и рассказать, как настроить верхние поля новости: там где жанр, Жанр фильма, Год выпуска, Режиссер и В ...