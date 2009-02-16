Работа для Drupal специалиста

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки168 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется человек по настройке Drupal.

Два головных требования

- сайт перекинуть (залить готовый) на SМС Drupal.

- настроить все по указанным требованиям.

Конкретный разговор, после ваших предложений.

Предпочтение людям с Киева.

Цены в разумных пределах, завышенные просто игнорируются.

Оставлять здесь, цены и сроки.

Проекты, которые вы установили, на этой SМС, ссылки оставлять обязательно!

Не обманывать, все проверяется.

Drupal
15 лет назад
alekfoto
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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