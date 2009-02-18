Система управления контентом

Требуется следующие, на любой бесплатной, но недырявой, системе сделать следующие функции.

Загрузка данных через csv файлы по несколько тысяч строк, ну разумеется по шагам. При импорте категории должны создаваться.

CSV выглядет следующим образом:

Название|Описание|Свойства (1 или несколько, каждое в своем столбце)| Раздел| Раздел 2 уровня | ...

Эти данные выводятся на сайте следующем образом:

Раздел 1

Раздел 2

.........

при нажатии

Раздел 2 уровня 1

Раздел 2 уровня 2

.........

Раздел 3 и 4 уровней по томуже принципу

При нажатии на раздел последнего уровня выводятся элементы этого раздела, а в предыдущих уровнях топ элементов из более низких уровней.

Желачельно нормальные url. Обязательно навигационная цепочка(вывод структуры разделов ), оптимизация под SEO (вывод названия разделов в title и структуры разделов более высокого уровня). Главное чтобы все действия были понятны, не обязательно все через админку, часть можно в файлах подправлять, ну и чтоб быстро все можно было подстраивать под новый проект.

Выбор системы должен строится на ее легкости и безопасности, работал с Битрикс все устраивает, но при посещаемости несколько 1000 человек в день требуется переезд на сервер, что неустраивает.

Важна цена и скорость реализации, ответы без этих пунктов не будут рассматриваться! Пишите в теме, а не в приват, ответы видны только мне.