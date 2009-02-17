Есть админка - стандартная и админка интернет-магазина, необходимо сделать доработки и два сайта сверстать на этой админке (не инет магазин):

1. Сайт - arkada.voshodit.com

а) Сделать чтобы загрузка при входе на сайт была с раздела "главная" - но чтобы сама кнопка раздела была не видна (а была видна только со всех других страниц и путь у нее был arkada.voshodit.com)

б) Чтобы меню было как на прикрепленном файле

2. Сайт diz-art.com

Не работает модуль загрузки фото и документов на сервер - необходимо исправить (скорее всего дело в абсолютном пути к файлам)

3. Сайт hsm.voshodit.com

а) не работает модуль загрузки фото на сервер (скорее всего дело в правах доступа на папки)

б) при просмотре товара не отображается версия для печати - исправить

4. Сверстать сайт на домене pet.voshodit.com, psd прилагается

5. Сверстать сайт на домене fhu.voshodit.com, psd прилагается

+ сделать модуль тендеры (описание прилагается)

в разделе тендеры должен быть модуль:

1. Контракт (один контракт – один текстовый раздел) загружается по частям (каждая часть – подраздел в разделе своего контракта), один вид работы с

описанием – одна часть.

2. В админке должен быть модуль добавления типов работ.

3. К каждой части (при занесении информации) должно быть окно добавления типа работ которые внесены в админку. От одной до всех работ которые были

занесены в п.2 – для поиска по типу работ.

4. Также к каждому контракту и к каждой части контракта – окно добавления адреса – для поиска по адресу.

В итоге на сайте должно быть следущее:

При заходе в раздел Тендеры пользователь видит два окошка:

Одно – поиск по типу работ (пример: я выбрал «малярные работы» и мне выдаются все страницы с контрактами и частями контрактов, у которых в админке

задан параметр типа работ «малярные работы»)

Контракт №1254

Часть 1 малярные работы

Второе – поиск по адресу объекта (пример: я выбрал «Щербаковская 53» и мне выдается страница с контрактом и частями этого контракта, у которых в

админке задан параметр адреса «Щербаковская 53»)

Контракт №1254

Часть 1 малярные работы

Часть 2 штукатурные работы

Часть 3 общестроительные работы