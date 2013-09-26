Натянуть верстку на Wordpress

$250
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки126 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Большая часть контента (меню, страницы, блог, текстовые блоки и т.д.) должны быть редактируемые из админки WP.

Работа для того, кто хорошо разбирается в WP и работал с Visual Composer, Advanced Custom Fields, кастомные посты.

Ссылка на сайт http://goo.gl/eDA6O1 (помимо этого есть страница блога http://goo.gl/BH3SfR)

Рассматриваются заявки только с Украины. Оплата на карту приватбанка или WM.

Работу нужно закончить к понедельнику.

WordPress
10 лет назад
usedauto
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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