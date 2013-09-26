Натянуть верстку на Wordpress

Надо настроить в админке установленный на сайте Joomla 2.5 компонент биллинга Akeeba Subscriptions, - и сделать там из админки компонента несколько тестовых типовых вариантов подписок. На их примере дать консультацию, Посмотреть и пояснить его возможности для: 1. закрытия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Большая часть контента (меню, страницы, блог, текстовые блоки и т.д.) должны быть редактируемые из админки WP.
Работа для того, кто хорошо разбирается в WP и работал с Visual Composer, Advanced Custom Fields, кастомные посты.
Ссылка на сайт http://goo.gl/eDA6O1 (помимо этого есть страница блога http://goo.gl/BH3SfR)
Рассматриваются заявки только с Украины. Оплата на карту приватбанка или WM.
Работу нужно закончить к понедельнику.
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