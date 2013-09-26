Натянуть верстку на Wordpress

Большая часть контента (меню, страницы, блог, текстовые блоки и т.д.) должны быть редактируемые из админки WP.

Работа для того, кто хорошо разбирается в WP и работал с Visual Composer, Advanced Custom Fields, кастомные посты.

Ссылка на сайт http://goo.gl/eDA6O1 (помимо этого есть страница блога http://goo.gl/BH3SfR)

Рассматриваются заявки только с Украины. Оплата на карту приватбанка или WM.

Работу нужно закончить к понедельнику.