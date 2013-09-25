Натянуть готовый макет верстки на сайт.

ShopCMS 3.0 не коректно работает модуль Яндекс.Маркет нужно исправить баги на сайте: www.effectstyle.com.ua П.С: для знающих шопцмс http://forum.shopcms.ru/viewtopic.php?f=7&t=1467
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сверстанный макет дизайна. Также есть готовый по функционалу сайт, созданный на Drupal 7 (www.attic-store.ru).
Необходимо натянуть данную верстку на существующий сайт с созданием новой темы.
При отклике указывайте пожалуйста примерные сроки и цены
ОЧЕНЬ ПРОШУ ВЕРСТКУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, УЖЕ ВСЕ СВЕРСТАНО!
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