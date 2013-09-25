Натянуть готовый макет верстки на сайт.

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок173 просмотра
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Есть готовый сверстанный макет дизайна. Также есть готовый по функционалу сайт, созданный на Drupal 7 (www.attic-store.ru).

Необходимо натянуть данную верстку на существующий сайт с созданием новой темы.

При отклике указывайте пожалуйста примерные сроки и цены

ОЧЕНЬ ПРОШУ ВЕРСТКУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, УЖЕ ВСЕ СВЕРСТАНО!

10 лет назад
upuplab
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад