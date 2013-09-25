Перенос сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок150 просмотров
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Здравствуйте!

Интересует полный перенос сайта с текущей системы на joomla с сохранением структуры и дизайна, текущий адрес сайта - www.смц.рф .

Пожалуйста, оцените срок и стоимость работы, если нужно что-то уточнить - спрашивайте.

Joomla
10 лет назад
ewq001
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва