Необходимо изменить внешний вид выдачи статьи Добавить справа блок с метками,кнопку читать новость,автор украсить строку с тегами Приложил картинки...
Разработать систему учета и контроля проектов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать ТЗ и по нему разработать систему для внутреннего использования в аудиторской компании. Примерный бюджет проекта 1500 $.
Детальная информация при личном общении.
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