Разработать систему учета и контроля проектов

$1500
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки97 просмотров
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Нужно написать ТЗ и по нему разработать систему для внутреннего использования в аудиторской компании. Примерный бюджет проекта 1500 $.

Детальная информация при личном общении.

10 лет назад
Armo123
Армен 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yura-pro
Юра 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1500
100 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень рекомендую. Армен порядочный и адекватный заказчик.
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