Специалист по Битриксу на постоянку

Необходимо изменить внешний вид выдачи статьи Добавить справа блок с метками,кнопку читать новость,автор украсить строку с тегами Приложил картинки...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Требуется спец по битриксу для доработок несколько проектов.
На данный момент требуется внести ряд правок на один проектов.
Конкретно:
1. Отладить работу форм (там сейчас только верстка, нужно сделать оправку писем и валидацию)
2. Сделать всплывающее окно при добавлении товара в корзину (верстка окна есть), Сейчас при нажатии на кнопку в корзину переход в корзину. Нужно чтобы было всплывающее окно и в корзину не перебрасывало.
3. На странице корзины товаров не смогла реализовать автоматический пересчет при изменении количества
4. Цена в миникорзине получается странной, на 0,5 меньше чем должна быть, никак не могу понять, откуда берутся эти 50 копеек:)
5. На этапе оформления заказа при выборе способа доставки или выборе физ.лица или юр.лица при нажатии на радиобаттон меняется стиль радиобаттон на стандартный, не могу понять где прописать нужный стиль)
в догонку к juvenline
6. в карточке товара можно было добавить собственное поле-характеристику. То есть чтобы в карточке задавалось название характеристики (поле типа строка) и значение характеристики (поле типа строка).
В ответах пожалуйста указывайте ваш skype.
Человек нужен на постоянку, так как есть ряд проектов на которых необходимо вносить правки.
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