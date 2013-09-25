Специалист по Битриксу на постоянку

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки115 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется спец по битриксу для доработок несколько проектов.

На данный момент требуется внести ряд правок на один проектов.

Конкретно:

1. Отладить работу форм (там сейчас только верстка, нужно сделать оправку писем и валидацию)

2. Сделать всплывающее окно при добавлении товара в корзину (верстка окна есть), Сейчас при нажатии на кнопку в корзину переход в корзину. Нужно чтобы было всплывающее окно и в корзину не перебрасывало.

3. На странице корзины товаров не смогла реализовать автоматический пересчет при изменении количества

4. Цена в миникорзине получается странной, на 0,5 меньше чем должна быть, никак не могу понять, откуда берутся эти 50 копеек:)

5. На этапе оформления заказа при выборе способа доставки или выборе физ.лица или юр.лица при нажатии на радиобаттон меняется стиль радиобаттон на стандартный, не могу понять где прописать нужный стиль)

в догонку к juvenline

6. в карточке товара можно было добавить собственное поле-характеристику. То есть чтобы в карточке задавалось название характеристики (поле типа строка) и значение характеристики (поле типа строка).

В ответах пожалуйста указывайте ваш skype.

Человек нужен на постоянку, так как есть ряд проектов на которых необходимо вносить правки.

10 лет назад
dobr9k
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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