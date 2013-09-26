Помощь с работой плагина AllVideos Joomla 3

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки146 просмотров
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Помочь разобраться с плагином AllVideos для Joomla 3.

Суть проблемы в следующем: вставляю в материал код видео, а само видео не отображается в материале на сайте.

Joomla
10 лет назад
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Александр отлично справился с поставленой задачей. До него три специалиста не смогли справиться. Спасибо!
Доволен сотрудничеством с Артёмом! Спасибо за интересную, чётко поставленную задачу и своевременную оплату! Буду рад сотрудничать и в дальнейшем!
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