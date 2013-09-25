Форма подписки mailchimp на сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка123 просмотра
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1. На одном сайте на wordpress получилось сделать в нормальном виде форму подписки

mailchimp:

http://grabilla.com/03919-6b2931e2-6d15-4af9-bd09-321c6aa0cc81.png

чтобы открылись картинки, эту ссылку надо скопировать в адресную строку и нажать Ввод.

2. На своем сайте не получается это сделать.

У меня на сайте есть встроенная форма, не получается ее никак убрать с сайта - в форме нет кнопки Подписаться.

http://grabilla.com/03919-a273bf61-c087-4a80-bbc7-0e3675eca0e8.png

Что требуется:

Сделать форму подписки на сайт, чтобы она нормально отображалась, как это сделано в пункте 1.

использовал этот плагин, но сейчас его удалил с сайта, форма все равно осталась.

http://wordpress.org/extend/plugins/mailchimp/

WordPressСайт на WordPress
10 лет назад
Miron_Markevich
Мирон 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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