Форма подписки mailchimp на сайт на wordpress

1. На одном сайте на wordpress получилось сделать в нормальном виде форму подписки

mailchimp:

http://grabilla.com/03919-6b2931e2-6d15-4af9-bd09-321c6aa0cc81.png

чтобы открылись картинки, эту ссылку надо скопировать в адресную строку и нажать Ввод.

2. На своем сайте не получается это сделать.

У меня на сайте есть встроенная форма, не получается ее никак убрать с сайта - в форме нет кнопки Подписаться.

http://grabilla.com/03919-a273bf61-c087-4a80-bbc7-0e3675eca0e8.png

Что требуется:

Сделать форму подписки на сайт, чтобы она нормально отображалась, как это сделано в пункте 1.

использовал этот плагин, но сейчас его удалил с сайта, форма все равно осталась.

http://wordpress.org/extend/plugins/mailchimp/