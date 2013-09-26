Правки на друпале

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки126 просмотров
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Сайт http://oren-school76.ru/

Есть 2 бага

1. https://docs.google.com/file/d/0ByFNqhEKTJ9-TTZ4dnU5LThONEU/edit?usp=drivesdk

Используются cck views, нужно чтобы не ползло!

2. Поиск ничего не находит. Даже после запуска крон задачи.

Работы для друпалиста на час.

Пишите свои цены и сроки.

Не дружащих с друпалом просьба не беспокоить.

10 лет назад
PaulSchuher
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
abcd-team
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень быстро и грамотно выполнил поставленные задачи. Рекомендую!