ShopCMS 3.0 не коректно работает модуль Яндекс.Маркет нужно исправить баги на сайте: www.effectstyle.com.ua П.С: для знающих шопцмс http://forum.shopcms.ru/viewtopic.php?f=7&t=1467
Русификация и установка премиум-шаблона Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть премиум-шаблон Wordpress на английском языке - http://demo.tasko.us/tdmagazine/
Необходимо русифицировать его и установить на сайт, чтобы сайт полностью повторял демо-версию, включая шрифты и вывод категорий.
Оплата - webmoney.
Пожалуйста, указывайте сроки и цены.
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