Русификация и установка премиум-шаблона Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка136 просмотров
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Есть премиум-шаблон Wordpress на английском языке - http://demo.tasko.us/tdmagazine/

Необходимо русифицировать его и установить на сайт, чтобы сайт полностью повторял демо-версию, включая шрифты и вывод категорий.

Оплата - webmoney.

Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

WordPress
10 лет назад
fimiamma
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lbondodesc
Михаил 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$40
2 дня
Проект выполнен на отлично и очень быстро. Исполнителя рекомендую и сотрудничаю с ним в дальнейшем.
Рекомендую Татьяну как заказчика!
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