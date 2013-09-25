Натяжка на сайт

ShopCMS 3.0 не коректно работает модуль Яндекс.Маркет нужно исправить баги на сайте: www.effectstyle.com.ua П.С: для знающих шопцмс http://forum.shopcms.ru/viewtopic.php?f=7&t=1467
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться натянуть сверстаный макет на hostcms
http://customservice.myworks.tk/
http://customservice.myworks.tk/cabinet.html
http://customservice.myworks.tk/cart_unreg.html
http://customservice.myworks.tk/cart_reg.html
http://customservice.myworks.tk/contacts.html
http://customservice.myworks.tk/delivery.html
http://customservice.myworks.tk/index2.html
http://customservice.myworks.tk/item.html
http://customservice.myworks.tk/service_page.html
http://customservice.myworks.tk/services_page.html
http://customservice.myworks.tk/tags.html
http://customservice.myworks.tk/works_page.html
вложил тз
цену и сроки хотелось бы услышать
- Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Хотел сайт на этой ЦМС. Но задача отпала. Извините за беспокойство, если кому-то это помешало! :)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайт http://oren-school76.ru/ Есть 2 бага 1. https://docs.google.com/file/d/0ByFNqhEKTJ9-TTZ4dnU5LThONEU/edit?usp=drivesdk Используются cck views, нужно чтобы не ползло! 2. Поиск ничего не находит. Даже после запуска крон задачи. Работы для друпалиста на час. Пишите свои цены и сроки. Не дружащих с друпалом просьба не беспокоить.Завершен10 лет назад
Есть готовый сверстанный макет дизайна. Также есть готовый по функционалу сайт, созданный на Drupal 7 (www.attic-store.ru). Необходимо натянуть данную верстку на существующий сайт с созданием новой темы. При отклике указывайте пожалуйста примерные сроки и цены ОЧЕНЬ ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
доработка сайта http://autovikup-24.ru/ жду предложения в личкуСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Интересует полный перенос сайта с текущей системы на joomla с сохранением структуры и дизайна, текущий адрес сайта - www.смц.рф . Пожалуйста, оцените срок и стоимость работы, если нужно что-то уточнить - спрашивайте.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
1. На одном сайте на wordpress получилось сделать в нормальном виде форму подписки mailchimp: http://grabilla.com/03919-6b2931e2-6d15-4af9-bd09-321c6aa0cc81.png чтобы открылись картинки, эту ссылку надо скопировать в адресную строку и нажать Ввод. 2. На своем сайте не получается это сделать. У меня ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1500
Нужно написать ТЗ и по нему разработать систему для внутреннего использования в аудиторской компании. Примерный бюджет проекта 1500 $. Детальная информация при личном общении.Завершен10 лет назад
Доброго времени суток. Требуется спец по битриксу для доработок несколько проектов. На данный момент требуется внести ряд правок на один проектов. Конкретно: 1. Отладить работу форм (там сейчас только верстка, нужно сделать оправку писем и валидацию) 2. Сделать всплывающее окно ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Помочь разобраться с плагином AllVideos для Joomla 3. Суть проблемы в следующем: вставляю в материал код видео, а само видео не отображается в материале на сайте.Завершен10 лет назад