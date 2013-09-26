UMI натянуть готовый дизайн

Сайт http://oren-school76.ru/ Есть 2 бага 1. https://docs.google.com/file/d/0ByFNqhEKTJ9-TTZ4dnU5LThONEU/edit?usp=drivesdk Используются cck views, нужно чтобы не ползло! 2. Поиск ничего не находит. Даже после запуска крон задачи. Работы для друпалиста на час. Пишите свои цены и сроки. Не дружащих с друпалом просьба не беспокоить.