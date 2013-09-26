Установить dokuwiki на поддомен

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок122 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача общая: организовать базу знаний с помощью вики.

dokuwiki - вики-движок, не требующий БД, хранит информацию в файлах.

http://www.dokuwiki.ru/start

Предоставлю фтп-доступ, ваша задача установить движок, базово настроить и базово наполить (3-4 тестовых связанных материалов).

Опционально предложить, какие плагины поставить.

Предпочтение тому, у кого есть подобный опыт.

Ожидаю стоимость и срок.

10 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
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