Переписать CMS

Файловый портал под создание ресурса в локальной компьютерной сети. Интересую готовые решения. Простой, но удобный дизайн. Анонсы выложенных файлов , описаниея, скриншоты. Категории файлового контента ака фильмы, музыка, книги и тп. Роли для пользователей: администратор ...
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Есть CMS, нужно полностью переписать в плане переменных, но чтобы она дальше работала также!
Много денег дать не смогу! людей, которые хотят сотрудничать на постоянной основе - пишите!
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