Портал. Каталог предприятий.

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Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок158 просмотров
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Нужен каталог предприятий на CMS (Joomla или другой).

Необходим, прежде всего, хороший поиск по параметрам, как по одному, так и сразу по нескольким.

Удобный интерфейс для пользователя, возможность размещать фотографии, новости, прайсы, форма заказа через сайт.

Бюджет и сроки пока не определены.

16 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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