Портал. Каталог предприятий.

Из-за недобросовестного отношения одного из участников weblancer.ru приходится срочно перевыставлять проект! Если Вы готовы взяться за работу и уже давали своё предложение, то большая просьба - повторите его! Надо порезать и натянуть наш дизайн на вашу CMS. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен каталог предприятий на CMS (Joomla или другой).
Необходим, прежде всего, хороший поиск по параметрам, как по одному, так и сразу по нескольким.
Удобный интерфейс для пользователя, возможность размещать фотографии, новости, прайсы, форма заказа через сайт.
Бюджет и сроки пока не определены.
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