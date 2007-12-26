Доделать вывод новостей в Joomla

$20
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки151 просмотр
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Есть сайт, на нем установлена Joomla

Задача

1) Создать два раздела (Аналитика и Магазин)

2)Создать по 3 категории на каждый раздел

Моя задача только при создании новой страницы, выбрать раздел, в этом разделе выбрать категорию и добавить новость. Новость выводить по 5 на странице.

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Joomla
16 лет назад
biznaw
Гость 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
web-lancer
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
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