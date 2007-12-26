Доделать вывод новостей в Joomla

Есть сайт, на нем установлена Joomla

Задача

1) Создать два раздела (Аналитика и Магазин)

2)Создать по 3 категории на каждый раздел

Моя задача только при создании новой страницы, выбрать раздел, в этом разделе выбрать категорию и добавить новость. Новость выводить по 5 на странице.

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