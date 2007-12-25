Создание двух сайтов на основе вашей cms

1. Систему поиска вакансий Идет поиск по всем вакансиям, которые есть на сайте. Поиск в шапке страницы. Поле для поиска + поле выбора сектора компании. 2. Раздел Тренинги, как у http://www.training.com.ua/ в конце страници у них идет ...