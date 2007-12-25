Создание двух сайтов на основе вашей cms

$80
Системы управления (CMS)Завершен15 заявок299 просмотров
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Есть в наличии два несложных макета дизайна с готовой версткой.

Требуется натянуть эти макеты на кмс.

Сайты имеют наполнение - текст+картинки, поэтому особая функциональность кмс не требуется, однако система должна быть достаточно "быстрой" и уметь работать минимум с mysql 4.1.

Предпочтение - "авторским" кмс. Есть возможность последующего сотрудничества.

16 лет назад
kashleff
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
der_commandant
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$80
3 дня
Заказ выполнен в срок и полностью. Учтены все требования заказчика. Рекомендую к сотрудничеству.
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