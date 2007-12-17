1. Систему поиска вакансий Идет поиск по всем вакансиям, которые есть на сайте. Поиск в шапке страницы. Поле для поиска + поле выбора сектора компании. 2. Раздел Тренинги, как у http://www.training.com.ua/ в конце страници у них идет ...
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Необходимо перенести энциклопедию растений с сайта http://flower.onego.ru/home.html
На сайт http://www.moysad.com.ua/component/option,com_alphacontent/Itemid,21/
Пароли предоставим.. все наполнение, включая картинки.
Ваши предложения? Сайт сделан на cms Joomla
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