Перенести энциклопедию растений

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести энциклопедию растений с сайта http://flower.onego.ru/home.html

На сайт http://www.moysad.com.ua/component/option,com_alphacontent/Itemid,21/

Пароли предоставим.. все наполнение, включая картинки.

Ваши предложения? Сайт сделан на cms Joomla

[email protected]

16 лет назад
Lexuss
Украина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
sklyarochka
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
оперативно и качественно, большое спасибо...
Очень понравилось работать с заказчиком, четкая постановка задач, своевременная оплата надеюсь на дальнейшее сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Правки сайта на Битриксе

    $100

    1. Систему поиска вакансий Идет поиск по всем вакансиям, которые есть на сайте. Поиск в шапке страницы. Поле для поиска + поле выбора сектора компании. 2. Раздел Тренинги, как у http://www.training.com.ua/ в конце страници у них идет ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система управления сайтом

    Добрый день! Необходимо создать интернет-магазин по продаже шин и дисков. Стандартный, без наворотов. Нужна только система управления сайтом. Тексты и фото буду вводить самостоятельно. Немного знаю html. Что посоветуете? Цена? Сроки?

    Системы управления (CMS)33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать Joomla

    $50

    Добрый день! Нужен нормальный, ответственный человек. Есть мелкие доделки, но нужно качественно доделать их Пишите в аську: 385-920-867

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Управляемый flash-сайт

    разыскивается команда (студия / флешер+программист) для работы над проектом - редизайн флеш-сайта на 2х языках и другими подобными проектами, имеющая качественные наработки по направлению администрируемые флеш (лучше флеш+html, с общим бекэндом) сайты. Обращайтесь на [email protected], ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простая админ панель срочно

    Здравствуйте, меня зовут Станислав. Мне нужен програмист с опытом работы и со знаниями php, html, css, ajax, Web 2.0, MySQL. С Вас грамотность, точные сроки, реальные цены, качественная работа. С меня данная работа и дальнейшее сотрудничество. ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание аналога сайта продукции ТМ на openCMS

    Требуется создать локализованный аналог сайта www.hentek-image.com на открытой CMS (желательно drupal). Дизайн не интересует. Полная калька не нужна - нужна функциональность товарного каталога с админкой, поиском.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад