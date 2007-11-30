Управляемый flash-сайт

разыскивается команда (студия / флешер+программист) для работы над проектом - редизайн флеш-сайта на 2х языках и другими подобными проектами, имеющая качественные наработки по направлению администрируемые флеш (лучше флеш+html, с общим бекэндом) сайты. Обращайтесь на [email protected], если имеется демо-версия - присылайте пожалуйста ссылку на нее и пароль.