Управляемый flash-сайт

Доработка внешнего вида каталога товаров VirtueMart, вместо стандартного надо сделать что-то типа: http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=p:es:0:108:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1 возможо продолжение работы над проектом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
разыскивается команда (студия / флешер+программист) для работы над проектом - редизайн флеш-сайта на 2х языках и другими подобными проектами, имеющая качественные наработки по направлению администрируемые флеш (лучше флеш+html, с общим бекэндом) сайты. Обращайтесь на [email protected], если имеется демо-версия - присылайте пожалуйста ссылку на нее и пароль.
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