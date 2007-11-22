Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ
Натянуть на движoк дизайн (на Joomla или PHPNuke)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сверстаный - http://we-mobile.ru/primer/index.htm - обратите внимание, что блоки немного не стандартно чем обычно в движках.
К сожалению был страшный опыт сотрудничества - при котором "мастер" просто засунул одну первую страницу в index.php в движке и пытался объяснить, что так и должно быть, а админка в движке нужна просто для заморочек программистов его разрабатывающих.
Так вот говорю сразу: Таких "мастеров" просьба не беспокоить!
Оптлата - до 1000 руб.
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