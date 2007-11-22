Натянуть на движoк дизайн (на Joomla или PHPNuke)

Дизайн сверстаный - http://we-mobile.ru/primer/index.htm - обратите внимание, что блоки немного не стандартно чем обычно в движках.

К сожалению был страшный опыт сотрудничества - при котором "мастер" просто засунул одну первую страницу в index.php в движке и пытался объяснить, что так и должно быть, а админка в движке нужна просто для заморочек программистов его разрабатывающих.

Так вот говорю сразу: Таких "мастеров" просьба не беспокоить!

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