Натянуть на движoк дизайн (на Joomla или PHPNuke)

$50
Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок270 просмотров
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Дизайн сверстаный - http://we-mobile.ru/primer/index.htm - обратите внимание, что блоки немного не стандартно чем обычно в движках.

К сожалению был страшный опыт сотрудничества - при котором "мастер" просто засунул одну первую страницу в index.php в движке и пытался объяснить, что так и должно быть, а админка в движке нужна просто для заморочек программистов его разрабатывающих.

Так вот говорю сразу: Таких "мастеров" просьба не беспокоить!

Оптлата - до 1000 руб.

PHPJoomla
16 лет назад
berand
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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