Создание BackEnd'a сайта

Цель работы: долговременное сотрудничество.

Требования:

- Команда от 2 человек

- Опыт работы

- Портфолио

- Знание HTML, JavaScript, PHP, Smarty

- Желание уделять работе не менее 5 часов в день

Первая задача:

Создать web интерфейс для административного модуля сайта, с сохранением результатов в БД. Сайт полностью написан на Flash. Для передачи данных во фронтенд требуется использовать XML файлы, которые генерируются из данных находящихся в БД. То есть работа сайта построена на обмене XML сообщениями между сервером и Flash реализацией фронтенда. Также необходимо хранение состояния на стороне сервера (в сессии), для определения прав доступа к ресурсам.

Все детали оговариваются при личной встречи (г. Донецк), возможно также выслать описание проекта на эл. почту.

Связаться с нами лучше всего по телефону.

С нашей стороны мы гарантируем своевременную оплату услуг за качественно и в срок выполненные проекты,

возможен вариант с подписанием юридических бумаг (договор, контрактные работы).

Контактная информация:

8 050 867 1609 Александр (в любое время)

(062) 349 79 64 Александр (с 9.00 до 17.00)