Создание BackEnd'a сайта

Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель работы: долговременное сотрудничество.
Требования:
- Команда от 2 человек
- Опыт работы
- Портфолио
- Знание HTML, JavaScript, PHP, Smarty
- Желание уделять работе не менее 5 часов в день
Первая задача:
Создать web интерфейс для административного модуля сайта, с сохранением результатов в БД. Сайт полностью написан на Flash. Для передачи данных во фронтенд требуется использовать XML файлы, которые генерируются из данных находящихся в БД. То есть работа сайта построена на обмене XML сообщениями между сервером и Flash реализацией фронтенда. Также необходимо хранение состояния на стороне сервера (в сессии), для определения прав доступа к ресурсам.
Все детали оговариваются при личной встречи (г. Донецк), возможно также выслать описание проекта на эл. почту.
Связаться с нами лучше всего по телефону.
С нашей стороны мы гарантируем своевременную оплату услуг за качественно и в срок выполненные проекты,
возможен вариант с подписанием юридических бумаг (договор, контрактные работы).
Контактная информация:
8 050 867 1609 Александр (в любое время)
(062) 349 79 64 Александр (с 9.00 до 17.00)
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