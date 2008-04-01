Cистема управления для интернет-магазина

Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать систему управления для интернет магазина. Уже есть готовый дизайн и сверстанные страницы.
Подробности по аське, или по телефону, или при встрече.
- Похожие заказы
- $80Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Переделка готового шаблона, вставка блоков, правка CSS. Есть пример работы.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Имеется сайт на базе Joomla, хостер – мастерхост. Сайт www.abcreg.ru Необходимо интегрировать компонент или модуль, который бы сделал функцию двуязычности и сделал бы возможным менеджерам работать над переводом контента. В заявке прошу писать 1. на каком модуле или компоненте ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
как CMS - Bitrix, «1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» + ADOBE CS3 WEB Premium 3.0 и модет быть лучше с возмодностью тех поддержки с вашей стороны.предоплата только после осмотра бета версииСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Есть - 7 видов дизайна, шаблоны psd. Нужно - сверстать xHTML, CSS, div; сделать 7 шаблонов под смс МОДх; добавить модули: баннерная система, расширенная статистика.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Кто работал с аукционом PHP pro bid 6(или с более младшими версиями),прикручивал оплату, руссификацию и другое. Готов купить наработки. Гарантирую использование только в личных целях. Указывайте пожалуйста версию и наработки которые к ней есть.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Требуется прикрутить несколько модулей к DLE. Все е сть в наличии, ко всем есть инструкция. Модулей около 4-5.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Сайт с простым дизайном уже создан. Сайт статичный. Задача: переложить сайт на движок Koobi, с переносом контента. 100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно. Отвечу на все вопросы ТОЛЬКО по ICQ 7338487Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перевести сайт на систему joomlaСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует любая cms система с набором функционала: Русская версия или русифицированная Простой и удобный интерфейс Статистика Резервирование БД Модули: Статьи Новости Вопрос-ответ Баннеры Голосование Библиотека документов Рассылка Вакансии Поисковая система Формы Фотогалерея Система статистики Дизайн ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт16 лет назад