CMS+Шаблон

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок184 просмотра
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Интересует любая cms система с набором функционала:

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Дизайн сайта и структура готова требуется создать шаблоны для cms.

Готов рассмотреть любые варианты жду предложений и ссылок на cms системы

Также просьба писать стоимость вашего решения cms+шаблоны.

Cms – можно nulled!

16 лет назад
crmtest
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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