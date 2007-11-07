CMS+Шаблон

Требуется создать дизайн на тему онлайн-обучения и шаблон к системе Bitrix.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует любая cms система с набором функционала:
Русская версия или русифицированная
Простой и удобный интерфейс
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Дизайн сайта и структура готова требуется создать шаблоны для cms.
Готов рассмотреть любые варианты жду предложений и ссылок на cms системы
Также просьба писать стоимость вашего решения cms+шаблоны.
Cms – можно nulled!
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