Создание шаблона Joomla

При отсутствии внятного ТЗ с моей стороны, путем перебора большого числа вариантов, удалось добиться нужного результата. Через полчаса после отсылки задания Алексей стал предлагать и выкладывать в сети способы реализации моего проекта. Поэтому свой выбор я остановил именно на этом подрядчике. После создания шаблона все установил и настроил на моем хостинге. Плюс обучил пользованию административной панелью. Всем рекомендую. Спасибо!