Создание шаблона Joomla

$100
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок179 просмотров
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Требуется внести изменения в код создаваемого сайта и потом переколбасить его под Joomla.

С предложениями о сотрудничестве пишите только в аську, потому что здесь бываю не часто!!!

Joomla
16 лет назад
swordsmen
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
При отсутствии внятного ТЗ с моей стороны, путем перебора большого числа вариантов, удалось добиться нужного результата. Через полчаса после отсылки задания Алексей стал предлагать и выкладывать в сети способы реализации моего проекта. Поэтому свой выбор я остановил именно на этом подрядчике. После создания шаблона все установил и настроил на моем хостинге. Плюс обучил пользованию административной панелью. Всем рекомендую. Спасибо!
Было приятно работать. Александр постоянно участвовал в разработке проекта, поэтому удалось довольно быстро его завершить. Оплата не заставила себя ждать. Да и просто было приятно общаться. Спасибо!
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