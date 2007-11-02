Ищу исполнителей для создания Design Assistent модуля для рабочей CMS (система доволно крупная, работает в Германии) Краткое описание: ***************************** Идея: Дизайн состоит из layout/template(расположение элементов) и colorset - цвета и форматы элементов. Нужно создать модуль, который в первую ...
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Нужна система управления сайтом. Аналог style.rbc.ru
Управление рекламными банерами (с возможностью использования флэш)
Создание базы для товаров - без функции продажи. только информация.
Настройка на виртуальном хостинге.
По необходимости, дальнейшая доработка и консультации.
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