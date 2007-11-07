Помощь в установке движка на сайт

Есть сайт - коллекция фотографий, текстов и т.д. Нужна возможность легко добавлять фотографии и тексты на сайт. Уточнение: Фотографии должна добавлять только я, не посетители.

Кроме того, нужна возможность оставлять комментарии под каждой фотографией (без пререгистрации пользователей). Комменты должны быть легко модерируемыми, желательно с каким-нибудь фильтром на количество ссылок в комментарии.

Интересует только =бесплатный= движок (самописные системы не предлагать).

Задача исполнителя - помочь все это настроить на хостинге и дать необходимую консультацию по работе движка.

Жду предложения по цене и движку.

P.S. оплата через "сделку без риска" на этом сайте

P.P.S. подобный проект уже открывала на этом сайте, но исполнителя не выбрала. Поэтому просьба к отвечающим на проект:

- интересует только бесплатный движок

- цена вопроса - до 100 wmz

- доступа к хостингу я не даю, задача исполнителя - помочь мне самой настроить все, так что цену называйте исходя из этого условия