Помощь в установке движка на сайт

$100
Системы управления (CMS)Закрыт17 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт - коллекция фотографий, текстов и т.д. Нужна возможность легко добавлять фотографии и тексты на сайт. Уточнение: Фотографии должна добавлять только я, не посетители.

Кроме того, нужна возможность оставлять комментарии под каждой фотографией (без пререгистрации пользователей). Комменты должны быть легко модерируемыми, желательно с каким-нибудь фильтром на количество ссылок в комментарии.

Интересует только =бесплатный= движок (самописные системы не предлагать).

Задача исполнителя - помочь все это настроить на хостинге и дать необходимую консультацию по работе движка.

Жду предложения по цене и движку.

P.S. оплата через "сделку без риска" на этом сайте

P.P.S. подобный проект уже открывала на этом сайте, но исполнителя не выбрала. Поэтому просьба к отвечающим на проект:

- интересует только бесплатный движок

- цена вопроса - до 100 wmz

- доступа к хостингу я не даю, задача исполнителя - помочь мне самой настроить все, так что цену называйте исходя из этого условия

16 лет назад
Lenok
Елена 
41 годВеликобритания
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Заказ для специалиста по Dupal`у

    Заказ будет на установку/нстройку/портирование данных со старых CMS для нескольких сайтов. Требуется качественное знание данной CMS, умение дописать нужный модуль, знание модулей, чтобы проконсультировать какую подборку лучше всего будет поставить, инициативность - чтоб не просто копал/некопал, ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система управления сайтом

    Нужна система управления сайтом. Аналог style.rbc.ru Управление рекламными банерами (с возможностью использования флэш) Создание базы для товаров - без функции продажи. только информация. Настройка на виртуальном хостинге. По необходимости, дальнейшая доработка и консультации.

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание Design Assistent модуля для рабочей CMS

    Ищу исполнителей для создания Design Assistent модуля для рабочей CMS (система доволно крупная, работает в Германии) Краткое описание: ***************************** Идея: Дизайн состоит из layout/template(расположение элементов) и colorset - цвета и форматы элементов. Нужно создать модуль, который в первую ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Помощь в typo3

    Нужен специалист или опытный пользователь в cms typo3 задача: помощь в проведении перевода сайта на новую языковую версию.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать CMS

    Нужно создать Систему управления контентом. требования: функционал, удобство, подключение любого дизайна. Хочу, чтобы было похоже на следующие: 1. UMI-CMS - http://umi-cms.ru 2. Big Apple - ba5.ru главное - возможность подключения к неограниченному количеству сайтов. а также иметь установочную систему (необязательно) Как дополнение ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция кучи сайтов на open-source CMS

    $750

    Требуется интегрировать около 150 сайтов на любую полноценную open-source CMS (Drupal, PHP-Fusion, TextPattern). Сайты небольшие (от 5 до 20 html-страниц). Дизайн и верстка уже есть, тексты тоже есть. Требуется только интеграция. База данных должна быть одна, ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cоздание (переделка) шаблона для Drupal.

    $50

    Требуется создать (переделать) тему Sky (http://drupal.org/project/sky) до вида шаблона Refresh (http://www.openwebdesign.org/design/3497/Refresh/). По результатам работы должен быть предоставлен типичный модуль темы, устанавливающийся стандартно. Сайт некоммерческий.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад